В зону АТО доставили Благодатный огонь из Иерусалима

В светлый понедельник, 10 апреля, по благословению главы Синодального военного отдела митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина, началась Пасхальная духовная миссия в зону боевых действий на востоке Украины.

Военные священники Украинской Православной Церкви доставили в зону АТО Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.

Пасхальная миссия проходит по маршруту Киев-Изюм-Кремень-Счастье-Краматорск-Курахово-Мариуполь.

Во всех военных подразделениях и на блокпостах Благодатный огонь передан в лампадках, которые обеспечивают его горение в течение 48 часов по всей линии разграничения.

Военным также были переданы пасхальные поздравления, которые собрали верующие из всех храмов г. Киева и области. Кроме того, духовенство посетило две подшефные школы-интернаты для детей с инвалидностью, где оставило Благодатный огонь и пасхальные подарки.