В зону АТО доставили Благодатный огонь из Иерусалима

23:19, 12 апреля 2018
Православие
36
/ kapelan.org.ua

Военные священники Украинской Православной Церкви доставили в зону АТО Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.

/ kapelan.org.ua

Пасхальная миссия проходит по маршруту Киев-Изюм-Кремень-Счастье-Краматорск-Курахово-Мариуполь.

Во всех военных подразделениях и на блокпостах Благодатный огонь передан в лампадках, которые обеспечивают его горение в течение 48 часов по всей линии разграничения.

/ kapelan.org.ua

Военным также были переданы пасхальные поздравления, которые собрали верующие из всех храмов г. Киева и области. Кроме того, духовенство посетило две подшефные школы-интернаты для детей с инвалидностью, где оставило Благодатный огонь и пасхальные подарки.

/ kapelan.org.ua
/ kapelan.org.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter