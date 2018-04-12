В четверг, 12 апреля, в Одесском СИЗО освятили новый православный храм.

Храм в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" Украинской Православной Церкви при Одесском Следственном Изоляторе освятил епископ Южненский Диодор, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

После освящения храма в нем прошла Божественная литургия.

Епископ Диодор от лица митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поблагодарил администрацию СИЗО за проявленную помощь в создании нового храма и вручил им, а также благотворителям, архипастырские грамоты.

Заключенные СИЗО также получили от священнослужителей иконки и продуктовые наборы.