В Одесском СИЗО освятили новый православный храм

21:01, 12 апреля 2018
Православие
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/ eparhiya.od.ua

Храм в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" Украинской Православной Церкви при Одесском Следственном Изоляторе освятил епископ Южненский Диодор, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.  

/ eparhiya.od.ua

После освящения храма в нем прошла Божественная литургия.

Епископ Диодор от лица митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поблагодарил администрацию СИЗО за проявленную помощь в создании нового храма и вручил им, а также благотворителям, архипастырские грамоты.

/ eparhiya.od.ua

Заключенные СИЗО также получили от священнослужителей иконки и продуктовые наборы.

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