В Одесском СИЗО освятили новый православный храм
21:01, 12 апреля 2018Православие
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После освящения храма в нем прошла Божественная литургия / eparhiya.od.ua
В четверг, 12 апреля, в Одесском СИЗО освятили новый православный храм.
Храм в честь иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" Украинской Православной Церкви при Одесском Следственном Изоляторе освятил епископ Южненский Диодор, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
После освящения храма в нем прошла Божественная литургия.
Епископ Диодор от лица митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поблагодарил администрацию СИЗО за проявленную помощь в создании нового храма и вручил им, а также благотворителям, архипастырские грамоты.
Заключенные СИЗО также получили от священнослужителей иконки и продуктовые наборы.
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