В Светлый Четверг Предстоятель УПЦ совершил литургию в Зимненском монастыре
14:32, 12 апреля 2018Православие
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В Светлый Четверг Предстоятель совершил Литургию в Зимненском монастыре / news.church.ua
Начался визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в западные епархии Украинской Православной Церкви.
В четверг Светлой седмицы, 12 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Святогорского Зимненского ставропигиального женского монастыря на Волыни, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Во время Божественной литургии была вознесена молитва о мире в Украине.
В завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил настоятельницу обители игуменью Стефану, насельниц, а также многочисленных паломников со Светлым Христовым Воскресением и пожелал всем всегда иметь пасхальную радость.
Каждый ребенок получил из рук Предстоятеля пасхальную крашанку.
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