В Светлый Четверг Предстоятель УПЦ совершил литургию в Зимненском монастыре

14:32, 12 апреля 2018
Православие
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В Светлый Четверг Предстоятель совершил Литургию в Зимненском монастыре / news.church.ua

В четверг Светлой седмицы, 12 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Святогорского Зимненского ставропигиального женского монастыря на Волыни, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во время Божественной литургии была вознесена молитва о мире в Украине.

В завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил настоятельницу обители игуменью Стефану, насельниц, а также многочисленных паломников со Светлым Христовым Воскресением и пожелал всем всегда иметь пасхальную радость.

Каждый ребенок получил из рук Предстоятеля пасхальную крашанку.

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