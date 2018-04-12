Патриарх Варфоломей совершил традиционное поминовение Патриарха-мученика Григория V

09:58, 12 апреля 2018
Православие
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Патриарх Константинопольский Варфоломей совершил традиционное поминовение Патриарха-мученика Григория V / sedmitza.ru

Так нынешний Предстоятель Константинопольской Православной Церкви почтил память своего предшественника на Патриаршем престоле, ставшего жертвой произвола османских властей, сообщает "Седмица".

«Патриарх в пронзительной тишине молился несколько минут в этом священном месте за настоящее и будущее Великой Церкви Христовой, за духовный прогресс своей паствы, чтобы разрядить напряженность и распространить мир во всем мире», — отмечается в сообщении греческого информационного агентства «Ромфея».

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