Патриарх Варфоломей совершил традиционное поминовение Патриарха-мученика Григория V

Утром во вторник Светлой седмицы, 10 апреля, как это бывает ежегодно, Константинопольский Патриарх Варфоломей зажег свечу и возложил весенние цветы перед закрытыми воротами комплекса Константинопольской Патриархии в стамбульском районе Фанар, на месте, где, по преданию, был повешен и окончил свою жизнь как мученик Патриарх Григорий V.

Так нынешний Предстоятель Константинопольской Православной Церкви почтил память своего предшественника на Патриаршем престоле, ставшего жертвой произвола османских властей, сообщает "Седмица".

«Патриарх в пронзительной тишине молился несколько минут в этом священном месте за настоящее и будущее Великой Церкви Христовой, за духовный прогресс своей паствы, чтобы разрядить напряженность и распространить мир во всем мире», — отмечается в сообщении греческого информационного агентства «Ромфея».