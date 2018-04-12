Патриарх Варфоломей совершил традиционное поминовение Патриарха-мученика Григория V
09:58, 12 апреля 2018Православие
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Патриарх Константинопольский Варфоломей совершил традиционное поминовение Патриарха-мученика Григория V / sedmitza.ru
Утром во вторник Светлой седмицы, 10 апреля, как это бывает ежегодно, Константинопольский Патриарх Варфоломей зажег свечу и возложил весенние цветы перед закрытыми воротами комплекса Константинопольской Патриархии в стамбульском районе Фанар, на месте, где, по преданию, был повешен и окончил свою жизнь как мученик Патриарх Григорий V.
Так нынешний Предстоятель Константинопольской Православной Церкви почтил память своего предшественника на Патриаршем престоле, ставшего жертвой произвола османских властей, сообщает "Седмица".
«Патриарх в пронзительной тишине молился несколько минут в этом священном месте за настоящее и будущее Великой Церкви Христовой, за духовный прогресс своей паствы, чтобы разрядить напряженность и распространить мир во всем мире», — отмечается в сообщении греческого информационного агентства «Ромфея».
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