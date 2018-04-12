Чтобы отпраздновать православную Пасху, жители филиппинской деревни построили храм

Жители деревни Саласан на филиппинском острове Минданао за три недели возвели храм, в котором и отпраздновали православную Пасху.

В Светлый понедельник, 9 апреля, в общине в честь преподобного Викентия Леринского в деревне Саласан Литургию совершил клирик Петрозаводской епархии Русской Церкви священник Станислав Распутин, сообщает "Фома".

По благословению Управляющего приходами Московского Патриархата в Восточной и Юго-Восточной Азии архиепископа Солнечногорского Сергия отец Станислав совершил богослужение на трех языках: церковно-славянском, английском и себуано.

Отмечается, что готовясь к встрече Светлого Христова Воскресения, прихожане общины за три недели возвели храм, вокруг которого, по пасхальной традиции, был совершен крестный ход.

После Литургии священник поздравил прихожан с наступившей Пасхой, раскрыв в своем слове духовное значение пасхальных традиций.

Отец Станислав также передал прихожанам пасхальные подарки от архиепископа Солнечногорского Сергия.

Богослужение завершилось небольшим концертом в исполнении прибывшего на праздник хора из Украины. После концерта прихожан и гостей прихода ждало пасхальное угощение.