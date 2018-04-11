В Иверском монастыре, который был поврежден в результате военных действий, отпраздновали престольный праздник

В Иверском монастыре, который был поврежден в результате военных действий на востоке Украины, отпраздновали престольный праздник

В Светлый Вторник и день памяти Иверской иконы Божией Матери, 10 апреля, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион возглавил Божественную литургию в Свято-Иверском женском монастыре города Донецка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ежегодно первый вторник после Пасхи православная общественность Донетчины отмечает в Свято-Иверском женском монастыре города Донецка. Эта традиция была прервана на несколько лет из-за боевых действий, однако с 2016 года здесь всегда собираются в день памяти Иверской иконы Божией Матери.

Гостей встречала настоятельница обители Михаила (Шевченко). Для сестер обители соборная молитва в их родном доме - настоящая Пасха, торжество веры и живое упование на Бога о скорейшем прекращении боевых действий, мир и восстановление разрушенной святыни Донбасса.