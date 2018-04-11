Уникальный храм XVIII века воссоздали из руин в Ленинградской области

В селе Путилово Ленинградской области буквально из руин воссоздали храм XVIII века в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

До 2011 года старинный храм, серьезно пострадавший в годы советской власти, представлял собой полуразрушенное строение без крыши, полов, окон, дверей и каких-либо инженерных коммуникаций, сообщает "Фома".

Тогда же, в 2011-м, было принято решение о возрождении храма и создан соответствующий Попечительский совет. В 2014-м храм получил статус памятника культурного наследия федерального значения.

Работы по восстановлению храма шли в течение двух лет. На сегодня он полностью обеспечен светом, теплом, кондиционированием и системой пожарной безопасности.

Кроме того, в нем почистили кирпичную кладку, оштукатурили стены, своды, колонны, воссоздали полы из мрамора, наружные подоконники из натурального камня, установили окна и двери.

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери расположен в старинном селе Путилово, в которое по приказу Петра I, в свое время, собирали каменотесов со всей России. Здесь добывался известняк, широко использовавшийся при строительстве Петербурга. Местный храм считался храмом каменотесов.

Первый деревянный храм был построен на этом месте в 1718 году. После того, как он сгорел, строительство возобновлялось еще дважды. В 1938 году святыню закрыли, после чего она только приходила в упадок.

Сегодня настоятелем возрождаемого храма является священник Александр Ткаченко, основавший в Петербурге первый в России Детский хоспис.