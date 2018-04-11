В Париже откроется мультимедийная экспозиция, посвященная новомученикам и исповедникам

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже 17 апреля откроется Мультимедийная экспозиция «Новомученики и исповедники Церкви Русской».

Фотографии, репродукции документов, цитаты, характеризующие эпоху гонений, представлены с использованием современных мультимедийных технологий, малых архитектурных форм, мультимедийной интерактивной книги, проекционных стендов, SmartScreen-стоек и плакатов. Об этом сообщается на сайте Корсунской епархии РПЦ.

Мультимедийная экспозиция «Новомученики и исповедники Церкви Русской» – первая в своем роде подобная выставка за пределами России – показывает исторический путь Церкви в Советской России через призму подвига новомучеников. Этот подвиг отображен в контексте исторических событий того времени.

Выставка построена по историко-хронологическому принципу, ее посетители последовательно знакомятся с жизнью Православной Российской Церкви накануне революции, с основными событиями русской государственной и церковной истории, воспринимая ее наряду с живыми свидетельствами о подвиге новомучеников и исповедников Российских. Стенды выставки дают представление о дореволюционной жизни в стране, о начале и продолжении гонений на веру в Советской России, доводят посетителей до конца исторического периода, связанного с коммунистическим прошлым, завершившимся канонизацией новомучеников и исповедников Российских.

Выставка будет проходить с 7 апреля до 6 мая 2018 года.