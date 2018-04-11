Более 800 тысяч гривен собрали в Сумах для онкобольных детей

Более 800 тысяч гривен собрали в Сумах в рамках благотворительной акции для онкобольных детей.

Об этом 11 апреля на пресс-конференции по поводу подведения итогов сбора средств в рамках Восьмой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей Сумщины “К Светлому Дню – светлые поступки” рассказал пресс-секретарь епархии протоиерей Георгий Тарабан, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей Георгий Тарабан поздравил собравшихся от имени архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия и поблагодарил всех, кто приобщился к акции. Соорганизаторы рассказали об особенностях протекания акции 2018 года и ответили на вопросы журналистов.

Общая сумма средств, собранных в рамках акции в 2018 году составляет 867 211 гривен - это почти на сто тысяч гривен больше, чем в прошлом году. В прошлом году было собрано 784 892 гривен.

Оргкомитет формирует список медицинских препаратов, которые будут приобретены за собранные средства и переданы в отделение онкогематологии СОДКБ для лечения маленьких пациентов.

Самая масштабная благотворительная акция в Сумской области организовывается и проводится Сумской епархией Украинской Православной Церкви и филиалом ПАО НСТУ «Сумская региональная дирекция» к Светлому Празднику Воскресения Христова с 2011 года.