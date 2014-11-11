Епископ Варсонофий - о строительстве Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова

Строительство Кафедрального собора в честь Воскресения Христова - уникальное явление в духовной жизни Украины. Кафедральный собор станет не просто главным православным храмом столицы Украины, а и удивительным по красоте и изяществу архитектурным комплексом, в состав которого войдут и резиденция Предстоятеля УПЦ, административные и синодальные помещения, конференц-зал, залы для заседаний, Духовно-просветительский центр с клубами, студиями творчества и православной культуры, множество других объектов. Рассказать о ходе строительства редакция сайта Киевской митрополии попросила Преосвященного Варсонофия, епископа Бородянского, викария Киевской митрополии, исполняющего обязанности руководителя строительства и ключаря Кафедрального собора.

- Владыка, что Вы можете сказать о значении такого события в духовной жизни православной Украины, как возведение Воскресенского кафедрального собора?

- Строительство кафедрального собора имеет, прежде всего, огромное духовное значение в жизни столицы Украины и всей страны в целом. Как сказал несколько лет назад покойный Предстоятель нашей Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир, это «грандиозный проект в истории нашей страны, который позволит консолидировать общество вокруг высокой духовной миссии – укрепление фундамента духовности общими усилиями каждого, для кого идеалы Православия являются непреходящей ценностью». Уходя из этой земной жизни в небесную, пастырь-митрополит передал настоятельство в главном храме страны новому Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Из церковной истории мы знаем, что кафедра киевских митрополитов находилась сперва в Десятинной Успенской церкви – первого каменного храма Древнерусской державы (10 век), затем – в Софии Киевской (11 век), а в прошлом веке – во Владимирском соборе. Последний оказался в плену раскола, и все эти годы службы во главе с Предстоятелем совершаются в Киево-Печерской Лавре. И вот, в начале ХХІ века возводится этот новый уникальный кафедральный собор Воскресения Христова. Символично, что в фундамент собора покойным Митрополитом Владимиром заложены мощи угодников Божьих и благословенная грамота, а в основную фундаментную плиту вложены фрагменты плинфы и скрепляющего раствора старинной Софии Киевской. Это тоже символы преемственности и свидетельство непрерывной духовной связи времен, единства Церкви земной и небесной. Мы знаем, что строительство храмов всегда происходит с невидимым участием небесных сил, по молитвам угодников Божьих, тех, кто святостью своей жизни призывает нас к подражанию им.

- Владыка, известно, что проект собора видоизменялся. На каком этапе сейчас строительство?

- Дело в том, что новый кафедральный собор Воскресения Христова – это огромное сооружение. Проектируемая высота Воскресенского кафедрального собора — 120 метров. Для сравнения: Большая Лаврская колокольня — 97 метров, колокольня Софийского собора — 75 метров, Владимирский собор — 49 метров. Поэтому, строительство фундаментов, установка фундаментных свай, строительство нижних, невидимых для глаз помещений – все это огромные объемы строительных работ, которые, с Божьей помощью уже остались позади. К тому же, местность, на котором идет строительство, не позволяет опускаться вниз из-за грунтовых вод. Рядом с собором находится озеро. Поэтому сам храм будет как бы приподнят над землей, а под ним сооружен нижний этаж, его еще называют цокольным.

В этом году мы выполнили поставленные строительные задачи – перекрыли балки на высоте 8,100. Это расстояние от пола нижних помещений до пола самого собора. Следующий этап – залить перекрытие на этой отметке. Размеры собора огромные, это большая площадь около 2-х тысяч квадратных метров. Все эти работы длятся за забором строительства и скрыты для глаз постороннего наблюдателя. Возведение верхнего сооружения, кладка,– все это можно будет видеть, надеемся, в скором времени. Но замечу – строительство такого масштаба, это не ударная стройка. Это дело не одного года.

- Что будет расположено в нижней части собора?

Во-первых, там уже действует Андрее-Владимирский храм. Там также находятся построенные, но еще не оборудованные помещения актового зала на тысячу мест, будущей трапезной и других подсобных помещений.

В прошлом году был закончен нижний Андрее-Владимирский храм, его освятил ныне покойный Блаженнейший Митрополит Владимир. Это очень красивый храм, выполнен в духе ранней христианской и древне-византийской архитектуры. И вот уже на протяжении года там совершаются богослужения в воскресные и праздничные дни. Пока вместимость нижнего храма рассчитана на 300 человек, но это только половина запланированной площади. Когда мы закончим и зальем верхнее перекрытие, в храме будет убрана временная перегородка, и он увеличится в два раза. С первых чисел ноября храм открыт каждый день, совершаются богослужения по расписанию. Андрее-Владимирский храм закрывался в октябре по будним дням, поскольку вверху монтировалисьтся балки. Молебны и требы ежедневно совершаются в деревянном тоже достаточно просторном храме Всех Святых. Этот храм действует с 2008 года, и с этого времени православная община кафедрального собора живет активной приходской жизнью.

- Сейчас в стране нестабильное экономическое и политическое положение. Очевидно, это сказывается и на условия строительства собора?

- Конечно. Задачи перед нами стоят большие, но наши возможности сегодня не совсем позволяют выполнить эти задачи. Сказывается, как Вы заметили, и непростая ситуация в стране, и сложности с финансированием. Все это несколько замедляет нужные темпы строительных работ. Но мне, находящемуся на этом послушании у Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и моим помощникам, строителям и проектировщикам придает сил вера в то, что все мы занимаемся богоугодным и очень важным для Церкви и народа Божьего делом. Мы стараемся постепенно продолжать проектирование, согласование, проводить небольшие объемы строительных работ. У меня было несколько встреч с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, он ознакомился с обновленным проектом собора. Были внесены позитивные коррективы в проект, изменены стилистические особенности будущего храма и всего архитектурного комплекса. Теперь в проекте собора присутствуют элементы архитектуры Киевской Руси. Но в целом все проектные изменения будут обсуждаться и утверждаться на заседании Священного Синода.

- Владыка, скажите еще несколько слов о духовной жизни приходского актива собора.

- Прежде всего, в Киеве и далеко за его пределами известна широкая деятельность Духовно-просветительского центра нашего кафедрального собора. В конце 2009 года здесь была открыта галерея «Соборная». Духовно-просвететильский центр действует в трех направлениях: выставочного, культурно-просветительского и студийно-клубного. Здесь проходят встречи воскресных школ Киева и других епархий, всеукраинские и международные фестивали, выставки, различные конкурсы для детей. Здесь проходят праздничные концерты, встречи с известными церковными деятелями, и многое-многое другое. Кстати говоря, с деятельностью духовно-просветительского центра и галереи «Соборная» можно подробно ознакомиться на сайте кафедрального собора sobor.in.ua.

Но главное, что здесь, в уже действующих храмах соборного комплекса – Всех Святых и Андрее-Владимирском возносятся молитвы, совершается святая Евхаристия. А строительство идет своим чередом.

- При соборе работает социальный отдел?

- Это, пожалуй, сейчас самое главное направление работы для всей Церкви. Средства в епархиях, на каждом приходе собираются в помощь регионам, пострадавшим от военных конфликтов. Духовенство собора посещают больницы Киева. На территории собора мы также собираем гуманитарную помощь. Ежедневно нуждающимся мы даем горячий чай, бутерброды и выпечку. Сейчас первоочередные задачи – это помощь людям.

- Владыка, какими словами Вы бы хотели подытожить нашу беседу?

- Во все времена строительство собора было делом общим всех людей, всех членов Церкви. Прошу всех наших верующих Украинской Православной Церкви, чтоб они возносили молитвы о строительстве нашего главного собора Воскресения Христова, и чтобы по возможности поучаствовали в этом святом деле. Эта жертва угодная Богу, верим, что Господь каждому воздаст за эту жертву, воздаст сторицей для спасения души каждого.

Мы надеемся, что собор станет символом единства и возрождения нашей церковной культуры, объединит все творческие силы Церкви, усилит нашу проповедь, миссионерское, просвещенческое и социальное служение. Пусть воскресает в нашем народе вера, а на нашу святую землю придет мир, благополучие и процветание.

Беседовал Сергей Герук mitropolia.kiev.ua

Все, кто желает внести свой вклад в строительство Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова, могут перечислить свои средства по следующим банковским реквизитам:

Расчетный счет для сбора пожертвований на строительство Кафедрального собора Воскресения Христова

ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»

р\с 26007060210162

МФО 300711

ОКПО 34880633 - религиозная община прихода Кафедрального собора Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова в Печерском районе г. Киева.

Если вы решили помочь строительству Кафедрального Собора, более подробную информацию, как это сделать, можно посмотреть на странице сайта: www.sobor.in.ua

Информация для СМИ:

Информационный отдел Кафедрального собора в честь Воскресения Христова УПЦ:

Адрес: 01103, г. Киев, Железнодорожное шоссе, 3.

e-mail: pressobor@gmail.com

Приёмная : тел.(044) 529-22-44

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Андрее-Владимирский храм. Тел. (044)-223-04-96

ул. Железнодорожное шоссе, 3. Киев, Украина, 01103

e-mail:soborinua@gmail.com