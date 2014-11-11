Непризнанная автокефалия и раскол - разные вещи - председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ

«Непризнанная автокефалия и раскол - разные вещи», - об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан в комментарии порталу «Православие в Украине».

Владыка дал ответ на вопрос относительно возможности признания УПЦ КП мировым Православием подобно тому, как некоторое время не признавали некоторые Поместные Православные Церкви, в частности Елладскую или Болгарскую.

«Действительно, в истории бывали моменты, когда некоторые Церкви провозглашали автокефалию, но определенное время не были признаны. В таком положении находились Болгарская, Элладская Церковь и Московский Патриархат.

Главная разница между получением законной автокефалии упомянутыми Церквами и ситуацией с так называемой УПЦ КП заключается в том, что в тех Церквях в вопросе приобретения статуса автокефалии был консенсус среди народа и духовенства. Автокефалии желала вся Церковь или, по крайней мере, критическое ее большинство. В то время как в Украине этот вопрос повлек разделение.

Остаться в единстве с Русской Православной Церковью в начале 90-х годов - это был выбор большей части именно церковного народа. Поэтому в украинском случае так называемая УПЦ КП - это не непризнанная автокефальная Церковь, а раскол. А значит эта структура не имеет никакого шанса на признание», - сказал митрополит Митрофан.

В ответ на упреки относительно того, что, Московский Патриархат также не признавали на протяжении 141 года (с 1448 по 1589 гг.) владыка Митрофан сказал следующее: «Действительно, весь тот период Москву не признавали автокефальной Церковью, ее просто считали одной из митрополий Константинопольского Патриархата.

Однако на Московский Патриархат не полагалась анафема, священнослужителей не отлучали от Церкви, как это есть с так называемой УПЦ КП.

Если взять к примеру Православную Церковь в Америке (ПЦА), на которую иногда ссылаются в УПЦ КП, то и здесь ситуация совсем другая. Автокефалию ПЦА не признают некоторые греческие Церкви, однако признают славянские Церкви и Грузинская Церковь.

Однако ни одна из этих Церквей не оспаривает каноничность и апостольскую преемственность этой Церкви. Просто одна часть мирового Православия признает ее как автокефальную, а вторая часть как самоуправляемую в составе РПЦ. И все они имеют между собой евхаристическом общении! Непризнание автокефалии и раскол - разные вещи!»

По словам архиерея, в истории известны случаи, когда иерархи других Православных Церквей, в частности Иерусалимской, приезжали в Москву в тот период и рукополагали своих архиереев. В частности, российский историк М. Ф. Каптерев свидетельствует, что в 1464 году в Москве представитель Иерусалимского Патриархата был рукоположен в митрополита Кесарии Филипповой протосингела Иосифа, выходца из Иерусалима, от руки московского митрополита Феодосия (КАПТЕРЕВ Н.Ф. Сношения Иерусалимских Патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVIII столетия. СПб., 1895 / Православный Палестинский сборник; Том 15. Вып. 1(43). С. 2-5).

И это было именно в период так называемой «неканоничности» московских епископов, как это особо подчеркивают в УПЦ КП.

Этот факт свидетельствует о том, что таинства «неканонических» московских епископов признавались, - то, чего нет сейчас в «Киевском патриархате» и быть не может.

Поэтому ссылка на случай с Московским Патриархатом и громкие заявления представителей УПЦ КП, что их рано или поздно признают, является, мягко говоря, преувеличенными.

«Не нужно смешивать непризнанную автокефалию, как это было в случае с Московским Патриархатом и некоторыми другими Церквями, с расколом, чем сейчас является так называемая УПЦ КП», - сказал владыка Митрофан.

Председатель ОВЦС УПЦ также считает, что в попытке оправдать раскол нынешний лидер УПЦ КП сознательно манипулирует церковной историей и каноническим правом.

«Автокефалия дается всей Церкви в рамках отдельного государства, при наличии желания подавляющего большинства церковного народа, а не отдельным ее частям или областям.

Поэтому, во-первых, ставить вопрос об изменении статуса Украинской Церкви можно лишь тогда, когда раскол будет преодолен.

А во-вторых, такой вопрос может задавать только признанная Церковь, в частности, в нашем случае - Украинская Православная Церковь, как конфессия, присутствует в канонически-правовом поле мирового Православия. А не те или другие раскольнические группировки, какими бы высокими целями они не прикрывались», - сказал в завершение митрополит Митрофан.