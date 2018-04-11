Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ призывает создать законодательство для помощи многодетным семьям

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в своей Пасхальной эпистоле указал на необходимость создания в стране «анти-настроений касательно абортов» и помощи государства многодетным семьям.

Грузинская церковь серьезно обеспокоена демографическим положением в стране. Священнослужители регулярно заявляют о необходимости действенных мер для улучшения ситуации, некоторые даже выступают за запрет абортов на законодательном уровне, сообщают "Новости-Грузия".

Католикос-Патриарх всея Грузии, со своей страны, крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви.

«Как говорят специалисты, за короткий период численность населения сократилась на 28%, что принесло тяжелейшие последствия для нашей небольшой нации. Мне кажется, что для того, чтобы хотя бы частично исправить эту чрезвычайную ситуацию, создать анти-настроения касательно абортов, как тяжелейшего греха, и на первом этапе разработать отдельный закон для многодетных семей, чтобы предпринять шаги для помощи им», – говорится в пасхальном послании Илии Второго.

Патриарх отметил, что, говоря о создании законодательной базы для помощи многодетным семьям, он подразумевает не только грузин, но и другие этнические группы, проживающие в Грузии.

«Следует отметить, что, когда мы говорим о наших людях, не нужно забывать, что в некоторых случаях в еще более худшем положении пребывают наши сограждане – представители различных этносов, проживающие в Грузии. Например, я имею ввиду абхазов, удин, кистинцев, черкесов, осетин, ассирийцев, лезгин, езидов и других», – пояснил он.

Глава Грузинской православной церкви считает, что «будет хорошо, если в стране будут созданы особые условия как для грузин, так и для семей представителей этих этнических групп, которые имеют четырех и более детей».

Материальная поддержка этим семьям, по мнению Патриарха, «должна быть определена в зависимости от количества детей». «Семьи должны чувствовать, что государство заботится о них и благодарно им за их самоотверженность», – отметил Илия Второй.

В настоящее время парламент Грузии рассматривает законопроект, в соответствии с которым семьи с четырьмя и более несовершеннолетними детьми наделят статусом многодетных, после чего они смогут воспользоваться специальными льготами.

На сегодняшний день в Грузии государство оказывает помощь матерям при рождении третьего или последующего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Мать получает 150 лари (более 62 долларов) в месяц до достижения ребенком двух лет. В высокогорных регионах – эта сумма составляет 200 лари (около 84 долларов).