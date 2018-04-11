Открыт сбор средств для лечения 11-летнего Димы Пермякова – "Надеюсь и верю"

11-летний Дима Пермяков нуждается в помощи в борьбе с лимфомой Беркитта.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Диме Пермякову из села Васильевка Сумской области всего 11 лет и он учится в 6-м классе. Как большинство мальчишек его возраста, Дима любит физкультуру, труды, увлекается футболом и даже играет за школьную команду. Размеренную жизнь скромной семьи Пермяковых нарушила опасная болезнь, угрожающая жизни их сына.

Во время прохождения школьного медосмотра, у мальчика обнаружили уплотнения в брюшной полости. Диму направили в Ромны на МРТ. С подозрениями на онкологию мальчика направили в гематологическое отделение Сумской областной больницы. Диме сделали диагностическую операцию и взяли пункцию. Окончательный клинический диагноз, поставленный Диме уже в Киеве: лимфома Беркитта с поражением брюшной полости, таза, надпочечника, левой бедренной кости, стадия IV.

В больнице Дима находится чуть больше двух недель. Первую неделю он проходил обследования, на данный момент врачи уже начали лечение. Для лечения Диме необходим ряд медицинских препаратов на сумму 21 723,36 грн: «Цитозар» -10 упаковок, «Метотрексат» 50 мг – 12 упаковок, «Метотрексат» 500 мг – 8 флаконов, «Дексаметазон» – 8 упаковок, «Адрибластин» - 2 упаковки. Сумма очень большая для родителей мальчика.

Кроме Димы, в семье есть еще двое старших деток. Теперь они дома с папой, а мама будет в больнице с Димой. Мама взяла на время больничный, как будет дальше пока неизвестно.

Дима уже взрослый мальчик, он всё понимает и готов бороться, держится молодцом, не унывает! Но без Вашей помощи и поддержки ему не справиться. Поддержите, пожалуйста, Диму!

О том, как помочь Диме Пермякову – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".