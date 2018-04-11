Сергиев Посад после реконструкции может стать центром Православия

Подмосковный Сергиев Посад после реконструкции может стать духовным и историческим центром русского Православия, считает патриарх Кирилл.

Как считает Патриарх, такой реорганизацией можно было бы подчеркнуть «особый исторический и духовный статус города».

- Среди нашей общественности и представителей местной власти стала возникать идея, чтобы попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей, - сказал Патриарх во вторник 10 апреля на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры, сообщает "Фома".

В связи с этим Патриарх Кирилл напомнил о городах – духовных центрах, имеющихся у западных христиан.

- К примеру, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, город Кентербери является духовным центром для Англиканской Церкви, - пояснил патриарх Кирилл.