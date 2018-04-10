Белоцерковский митрополит на Пасху посетил исправительную колонию
23:34, 10 апреля 2018Православие
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Митрополит Августин совершил молебен в исправительной колонии / bilatserkva.church.ua
Белоцерковские священники на Пасху посетили тюрьму и больницы города.
В день Пасхи, 8 апреля, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил заключенных Белоцерковской исправительной колонии №35, где совершил молебен. Владыка поздравил заключенных с праздником и освятил пасхальные куличи. Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии.
Митрополит освятил куличи / bilatserkva.church.ua
Также на праздник Пасхи священники епархии вместе с церковным активом посетили пациентов в трех больницах в Белой Церкви. Они поздравляли медперсонал и больных с Пасхой, пели пасхальные песнопения, а дети дарили пасхальные яйца.
Дети поздравили пациентов больниц города / bilatserkva.church.ua
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