Белоцерковский митрополит на Пасху посетил исправительную колонию

Митрополит Августин совершил молебен в исправительной колонии / bilatserkva.church.ua Митрополит Августин совершил молебен в исправительной колонии

Белоцерковские священники на Пасху посетили тюрьму и больницы города.

В день Пасхи, 8 апреля, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил заключенных Белоцерковской исправительной колонии №35, где совершил молебен. Владыка поздравил заключенных с праздником и освятил пасхальные куличи. Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии.

Также на праздник Пасхи священники епархии вместе с церковным активом посетили пациентов в трех больницах в Белой Церкви. Они поздравляли медперсонал и больных с Пасхой, пели пасхальные песнопения, а дети дарили пасхальные яйца.