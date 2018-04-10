Белоцерковский митрополит на Пасху посетил исправительную колонию

23:34, 10 апреля 2018
Православие
0
http://bilatserkva.church.ua/2Митрополит Августин совершил молебен в исправительной колонии / bilatserkva.church.ua

В день Пасхи, 8 апреля, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил заключенных Белоцерковской исправительной колонии №35, где совершил молебен. Владыка поздравил заключенных с праздником и освятил пасхальные куличи. Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковской епархии.

/ bilatserkva.church.ua

Также на праздник Пасхи священники епархии вместе с церковным активом посетили пациентов в трех больницах в Белой Церкви. Они поздравляли медперсонал и больных с Пасхой, пели пасхальные песнопения, а дети дарили пасхальные яйца.

Дети поздравили пациентов больниц города / bilatserkva.church.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter