В Сумах прошел Крестный ход с Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери

Во вторник, 10 апреля, состоялся традиционный Крестный ход с чудотворной Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери, которую возглавил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий.

Около двух тысяч участников шествия, из которых более ста священнослужителей, с пасхальными песнопениями и молитвами прошли вокруг исторического центра Сум. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.

"Люди в приподнятом праздничном настроении поздравляли друг друга с Пасхой Христовой. В Пророко-Ильинском храме и на месте разрушенного Покровского храма прочитано Святое Евангелие. После завершения шествия Владыка тепло поздравил богомольцев и поблагодарил за почитание Божией Матери и совместную молитву", - сообщается на сайте Сумской епархии.