В Сумах прошел Крестный ход с Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери

21:19, 10 апреля 2018
Православие
135
/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Около двух тысяч участников шествия, из которых более ста священнослужителей, с пасхальными песнопениями и молитвами прошли вокруг исторического центра Сум. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.

"Люди в приподнятом праздничном настроении поздравляли друг друга с Пасхой Христовой. В Пророко-Ильинском храме и на месте разрушенного Покровского храма прочитано Святое Евангелие. После завершения шествия Владыка тепло поздравил богомольцев и поблагодарил за почитание Божией Матери и совместную молитву", - сообщается на сайте Сумской епархии.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua
/ portal-pravoslavie.sumy.ua
/ portal-pravoslavie.sumy.ua
/ portal-pravoslavie.sumy.ua
/ portal-pravoslavie.sumy.ua
/ portal-pravoslavie.sumy.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter