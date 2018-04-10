В Сумах прошел Крестный ход с Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери
21:19, 10 апреля 2018Православие
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Около двух тысяч участников шествия прошли вокруг исторического центра Сум / portal-pravoslavie.sumy.ua
Во вторник, 10 апреля, состоялся традиционный Крестный ход с чудотворной Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери, которую возглавил архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий.
Около двух тысяч участников шествия, из которых более ста священнослужителей, с пасхальными песнопениями и молитвами прошли вокруг исторического центра Сум. Об этом сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.
"Люди в приподнятом праздничном настроении поздравляли друг друга с Пасхой Христовой. В Пророко-Ильинском храме и на месте разрушенного Покровского храма прочитано Святое Евангелие. После завершения шествия Владыка тепло поздравил богомольцев и поблагодарил за почитание Божией Матери и совместную молитву", - сообщается на сайте Сумской епархии.
В Сумах прошел Крестный ход с Корсунской Шпилевской иконой Божией Матери / portal-pravoslavie.sumy.ua
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