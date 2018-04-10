Запорожская епархия УПЦ в официальном письме в Минкульт попросила у Юраша объяснений его утверждений

Запорожская епархия УПЦ опубликовала обращение к директору Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Юраша А.

Текст обращения, который опубликовала прес-служба Запорожской епархии УПЦ, представлен ниже без изменений.

"Досточтимый Андрей Васильевич!

3 апреля 2018 года на информационном ресурсе RISU появилась информация о планах Экспертного совета Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины провести в Запорожье выездное заседание.

В этой связи считаем необходимым попросить Вас прокомментировать ряд фактов, связанных со сферой Вашей компетенции и компетенции возглавляемого Вами структурного подразделения, а также разъяснить недоумения, возникшие в связи с Вашими высказывания относительно нашей епархии.

Вы, в частности, заявили, что «Запорожье, Запорожская епархия УПЦ (МП) сейчас самая проблемная в Украине».

В контексте данного высказывания хотели бы обратить Ваше внимание на участившиеся факты осквернений, поджогов и ограблений храмов Украинской Православной Церкви в различных регионах нашей страны. Только в Одесской епархии УПЦ в 2017 году произошло 19 таких инцидентов. И эти преступления, к сожалению, не были раскрыты. Как следствие – волна нападений продолжилась. Так, в ночь на 27 марта 2018 года был осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского с. Роксоланы Одесской области. Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение были выброшены на пол и осквернены.

На фоне стремительного разрастания масштабов упомянутой серьезной проблемы возникает резонный вопрос – реагировал ли как-то Департамент по делам религий и национальностей на данные инциденты, в частности путем проведения соответствующего выездного заседания в Одесской области?

Не менее резонансным следует считать и факт захвата при поддержке представителей духовенства УГКЦ Благовещенского храма УПЦ в городе Коломыя Ивано-Франковской области 18 октября 2017 года. Показательно, что рейдеров не остановило даже решение Ивано-Франковского окружного административного суда, который признал законность прав общины УПЦ на церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Считаем важным подчеркнуть, что Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви неоднократно выкладывала на своем официальном сайте видеоролики, который фиксировали факты насильственных действий и угроз со стороны духовенства УГКЦ в отношении прихожан Благовещенского храма. В частности, некоторых людей избивали ногами. При этом представители УГКЦ обещали «поломать» тех людей, которые фиксировали противоправные действия на камеру.

Особой агрессией, как свидетельствует видео, выделялся капеллан УГКЦ Николай Мединский, который лично кулаками наносил удары православным. Он также публично назвал их «биомассой» и «московскими свиньями». Более того, Мединский на камеру заявил о том, что УГКЦ отберет у УПЦ все ее храмы, в том числе и Киево-Печерскую Лавру.

В этой связи вновь возникает ряд закономерных вопросов. Проводил ли Департамент по делам религий и национальностей выездное заседание в Ивано-Франковской области? Как Министерство культуры и Вы лично отреагировали на заявление капеллана Николая Мединского о захватах всех храмов УПЦ, которое можно трактовать как явный призыв к разжиганию межконфессиональной войны в нашей стране?

2 апреля 2018 года с помощью вооруженных радикалов был захвачен Успенский храм УПЦ в с. Птичья Дубенского района Ровенской области. При этом верующим нашей Церкви угрожали оружием, а одну из прихожанок серьезно избили. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей височной области.

Собираетесь ли Вы проводить соответствующее выездное заседание в Ровенской области? Тем более, что это далеко не единственный пример рейдерского захвата храмов УПЦ в том регионе.

В феврале в СМИ появилась информация об обеспокоенности в Организации Объединенных Наций фактами нетерпимости против Украинской православной церкви. Об этом свидетельствует доклад Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.

В частности, представители ООН обратили внимание на деятельность ультраправой группы С14, члены которой 8 января 2018 года заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру и вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды. Авторы доклада отметили, что в тот же день С14 объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста и пригрозила провести более масштабные акции во многих местах.

Угроза, к сожалению, подтвердилась. 3 апреля 2018 года члены С14 ворвались на территорию Киево-Печерской лавры, откуда их пришлось выпроваживать с помощью полиции.

В свете этого появляется еще несколько важных вопросов. Как Вы лично и возглавляемый Вами Департамент отреагировали на обеспокоенность, высказанную авторитетной международной организацией? Насколько уместным выглядит скоропалительное решение о проведении выездного заседания в Запорожской области на фоне неурегулированных серьезных проблем в Киеве – городе, где располагается Министерство культуры Украины и возглавляемый Вами Департамент? Может Вам стоит больше внимания уделять не мнимым, а реальным вызовам, которые, образно говоря, находятся у Вас под носом?

Чтобы их перечислить потребуется не мало времени. Чего только стоит, например, Договор о сотрудничестве между религиозной организацией, возглавляемой бывшим митрополитом РПЦ Филаретом, и военизированной структурой «Правый сектор», представители которого участвуют во многих захватах храмов УПЦ в различных регионах Украины. Уверены, что этот вопрос давно нуждается в соответствующей экспертной оценке. Однако ее нет, хотя при возглавляемом Вами Департаменте заявлено о функционировании органа, «способного» это делать.

Что же касается остальных Ваших высказываний в отношении Запорожской епархии, то хотели бы акцентировать Ваше внимание на следующем. Чтобы быть объективным и не следовать предубеждениям, а также информационным манипуляциям, необходимо знать жизнь нашей епархии изнутри, наладить устойчивую коммуникацию с митрополитом, клириками и верующими. При таком подходе все станет на свои места и придет понимание надуманности упомянутых Вами проблем.

Также предлагаем Вам рассмотреть возможность направления средств, которые планируется потратить на организацию и проведение нецелесообразного с точки зрения реальной работы Департамента заседания, на нужды проекта «Любовь милосердствует», который уже несколько лет проходит на территории нашей епархии и направлен на помощь тяжелобольным детям, переселенцам, воинам АТО, семьям погибших солдат. Если же это мероприятие будет профинансировано не за счет денег налогоплательщиков, кстати в том числе и наших прихожан – граждан Украины, то предлагаем всем участникам круглого стола перед началом работы заседания прийти на областную станцию переливания крови и сдать кровь, которая так необходима для лечения тяжелобольных детей и раненных воинов. Этим Вы не на словах, а на деле докажите свою искреннюю заботу о поддержании мира и общественной стабильности в нашем регионе.

Поздравляем Вас и возглавляемый Вами Департамент с Праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, Который, преподав заповедь любви, повелел искать правды Божией; ибо знал, что она матерь любви!".