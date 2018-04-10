Во вторник Светлой седмицы Митрополит Онуфрий освятил новый храм на Киевщине

Во вторник Светлой седмицы, 10 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил полное освящение храма в честь великомученика Георгия Победоносца и всех святых воинов, который открыт на территории спортивно-оздоровительного центра для детей и подростков в селе Круглик под Киевом.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужило духовенство Киевской епархии.

При поддержке Союза православных сил Украины здесь ребята занимаются вольной и греко-римской борьбой, дзюдо, настольным теннисом, шахматами, казачьими видами спорта, а еще воспитанники посещают церковные занятия, на которых получают познания из православного катехизиса, истории Церкви и основ духовной жизни.

После чина освящения Блаженнейший владыка совершил Божественную литургию в храме, по завершении которой возглавил традиционный пасхальный крестный ход с чтением Святого Евангелия и окроплением верующих святой водой.

Предстоятель поздравил прихожан храма, благотворителей и духовенство со Светлым Христовым Воскресением и отметил: «Когда человек умеет противостоять физической силе, этим он вырабатывает в себе иммунитет противостоянии злу. У здорового человека, который не пытается себя защитить, как правило, и дух слаб. Человеческий дух закаляется от выносливости тела, и дай Бог, чтобы и благотворители этого храма, и воспитанники, которые будут здесь молиться, и все прихожане всегда были здоровыми и духом, и телом».

Его Блаженство поблагодарил благотворителей, стараниями и на средства которых был построен этот храм, наградил их церковными наградами, а затем присутствовал на занятиях одной из спортивных секций. Блаженнейший владыка поздравил ребят с Пасхой Господней, вручил им праздничные подарки и благословил.