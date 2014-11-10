Глава Коптской Церкви призвал все христианские церкви праздновать Пасху в один день

9 ноября, во время своего выступления в Вене по случаю пятидесятой годовщины фонда Pro Oriente Предстоятель Коптской Церкви Феодор (Тавадрос) II вновь поднял ранее уже затронутую им тему единой Пасхалии.

Предложение об объединении даты празднования Пасхи Коптский патриарх уже высказывал в письме, направленном в мае прошлого года Папе Римскому Франциску по случаю первой годовщины их встречи в Ватикане, сообщает Седмица.Ru.

Объединения даты празднования Пасхи особенно желают христиане в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где соседствуют христианские общины различных традиций, которые по-разному исчисляют Пасхалию. Православные и дохалкидониты следуют юлианскому календарю, католики и протестанты — григорианскому.

Торжества по случаю юбилея фонда Pro Oriente проходят в Вене по инициативе кардинала Кристофа Шёнборна, архиепископа Венского. В них также приняли участие Патриарх Константинопольский Варфоломей I и кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству.