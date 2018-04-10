В Запорожье прибудет чудотворная икона Божией Матери «Подольская»

В Запорожье, в собор УПЦ в честь Покрова Пресвятой Богородицы, прибудет чудотворная икона Божией Матери «Подольская».

После торжественной встречи образа, которая состоится в 9.00, будет отслужена Литургия, которую возглавит митрополит Лука, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

После завершения богослужения поклониться святыне сможет каждый верующий.

Далее чудотворная икона Божией Матери «Подольская» совершит молитвенный ход по храмам области.

***Подольская икона Пресвятой Богородицы – это древний список Барской иконы. Время написания его, первые чудотворения, явленные Божией Матерью по молитвам пред этим образом, неизвестны – но в 1700 году, когда икону перенесли в построенный в то время храм Успения Божией Матери, что на Подоле в Житомире, она считалась уже древней и чудотворной.

К сожалению, первые письменные свидетельства о чудесной помощи Божией Матери начали собираться только в начале XX века.

После 1917 года Подольская икона Пресвятой Богородицы продолжала пребывать в родном храме до самого его закрытия в 1935 году, когда с образа сорвали драгоценные ризы, а саму икону бросили в общую кучу для сожжения. Недалеко стоявший уполномоченный по закрытию храма повернулся к монашкам, что наблюдали за происходившим, и сказал: «Я ее не видел» – и отошел подальше. Так была спасена святыня…

Свыше 20 лет икона хранилась в тайнике частного дома, недалеко от храма, а в середине 1950‑х годов ее передали в Спасо-Преображенский собор. Икону поместили в красивый киот с правой стороны от алтаря.