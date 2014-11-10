Известный священник-блогер награжден орденом «Нестора Летописца»

Известный священник-блогер Протоиерей Украинской Православной Церкви Александр Авдюгин награжден орденом «Нестора Летописца» второй степени. «За личный вклад в издательскую, церковно-литературную и писательскую деятельность», ― говорится в сопутствующей грамоте. «Вызвали на епархиальный совет и наградили орденом Нестора Летописца», ― написал в своем ЖЖ отец Александр. «Православие в Украине»

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