В Изюме прошел Пасхальный Крестный ход
03:20, 10 апреля 2018Православие
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Крестный ход из кафедрального Вознесенского собора до мужского монастыря Песчанской иконы Божией Матери в Изюме / izum.church.ua
В день праздника Светлого Христова Воскресения, 8 апреля, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил Крестный ход из кафедрального Вознесенского собора г. Изюма в мужской монастырь Песчанской иконы Божией Матери.
Крестный ход сопровождался торжественным Пасхальным пением и колокольным звоном, сообщает пресс-служба Изюмской епархии.
В честь Светлого Христова Воскресения митрополит раздал куличи всем, кто принимал участие в Пасхальном крестном ходе.
После приветственного слова митрополита Елисея крестный ход вернулся к кафедральному собору.
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