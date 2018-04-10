В Изюме прошел Пасхальный Крестный ход

03:20, 10 апреля 2018
Православие
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http://izum.church.ua/20

Крестный ход сопровождался торжественным Пасхальным пением и колокольным звоном, сообщает пресс-служба Изюмской епархии.

http://izum.church.ua/20

В честь Светлого Христова Воскресения митрополит раздал куличи всем, кто принимал участие в Пасхальном крестном ходе.

После приветственного слова митрополита Елисея крестный ход вернулся к кафедральному собору.

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