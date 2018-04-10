В Изюме прошел Пасхальный Крестный ход

В день праздника Светлого Христова Воскресения, 8 апреля, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил Крестный ход из кафедрального Вознесенского собора г. Изюма в мужской монастырь Песчанской иконы Божией Матери.

Крестный ход сопровождался торжественным Пасхальным пением и колокольным звоном, сообщает пресс-служба Изюмской епархии.

В честь Светлого Христова Воскресения митрополит раздал куличи всем, кто принимал участие в Пасхальном крестном ходе.

После приветственного слова митрополита Елисея крестный ход вернулся к кафедральному собору.