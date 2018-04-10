В село на Черниговщине прибыл ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона
02:36, 10 апреля 2018Православие
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К Обычевской общине прибыл ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона / orthodox.cn.ua
В село на Черниговщине прибыл ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона.
В понедельник Светлой седмицы, 9 апреля, по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента в приход в честь Святого Архистратига Михаила села Обычев II Прилуцкого благочиния прибыл ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.
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