В село на Черниговщине прибыл ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона.

В понедельник Светлой седмицы, 9 апреля, по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента в приход в честь Святого Архистратига Михаила села Обычев II Прилуцкого благочиния прибыл ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.