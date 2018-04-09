Киевская паства поздравила Предстоятеля УПЦ с Пасхой

В Светлый понедельник вечером, 9 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил богослужение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После окончания Пасхальной вечерни от имени архиереев, клира и мирян Предстоятеля с праздником Светлого Христова Воскресения поздравил наместник обители митрополит Павел. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство поблагодарил владыку-наместника за слова приветствия. Митрополит Онуфрий в свою очередь поздравил собравшихся архипастырей, духовенство и паству с праздником Пасхи Христовой.

«Есть существование, а есть жизнь, - сказал Архипастырь. - Когда человек не имеет мира, радости, счастья, то он существует. Мы потеряли настоящую жизнь через грехопадение в Раю, через Свое Воскресение Христос вернул нам его». Предстоятель подчеркнул, что при этом Спаситель заповедовал нам жить по Божьему закону. «Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, в этом сложном, запутанном мире находить те правильные пути и решения, которые ведут нас к жизни, которую Господь подарил нам через Свое славное Воскресение», - пожелал Митрополит Онуфрий.

После этого Блаженнейший владыка благословил каждого и раздал самым молодым прихожанам Лавры подарки. А хоры Киево-Печерской Лавры выполнили пасхальные песнопения для всех присутствующих.