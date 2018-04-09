В праздник Пасхи Патриарх Кирилл посетил Бутырскую тюрьму

В день праздника Светлого Христова Воскресения, 8 апреля, Патриарх Кирилл посетил московскую Бутырскую тюрьму.

Патриарх встретился с заключенными, посетил тюремный храм и благославил на венчание пару, которая отбывает наказание в тюрьме, сообщает "Благовест-инфо".

Во внутреннем каре тюремного комплекса Патриарх Кирилл посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Патриарх Кирилл осмотрели выставочный зал картинной галереи. В настоящее время в Бутырской тюрьме представлена выставка картин Виктора Маторина, ученика Ильи Глазунова. Экспозиция размещена в части сборного отделения, где картины могут видеть не только сотрудники тюрьмы, но и заключенные под стражу, направляющиеся к следователю или в суд.

В храме также состоялась краткая беседа Патриарха с заключенным Ярославом и его невестой Марией, желающими вступить в брак и получить благословение на венчание. Патриарх Кирилл благословил Ярослава и Марию на венчание и подарил жениху образ Спасителя, а невесте — образ Божией Матери.

С западного крыльца храма Патриарх Кирилл обратился со словом к собравшимся на площади сотрудникам и заключенным СИЗО.

«Храните себя, чтобы не поломала вас эта жизненная ситуация, - обратился патриарх к заключенным. Все вы выйдете, спокойно будете жить, работать, трудиться, иметь или заводить семьи. Так что пускай Господь хранит вас! Но в значительной мере это будет зависеть и от вас самих. Некоторые люди говорят: "Вы ссылаетесь на силу Божию, на волю Божию. А где здесь человек? Как сочетаются Божия сила с человеческими усилиями?" В таких случаях я всегда привожу такой пример. Для того чтобы парусное судно двигалось, нужно чтобы был ветер. Без ветра паруса не получат напряжения, не будет развита соответствующая сила, и судно не пойдет — нужен ветер. Ветер ― это как Божия благодать. Но ведь без паруса тоже ничего не получится. И парусом надо управлять, а это человеческий фактор!»

На память о посещении храма Патриарх Кирилл передал приходу икону преподобного Серафима Саровского, сотрудникам ― иконы Воскресения Христова, а заключенным иконки ― Спаса Нерукотворного.