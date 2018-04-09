В Светлый понедельник Митрополит Онуфрий совершил литургию в Покровском монастыре столицы

В понедельник Светлой седмицы, 9 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря города Киева.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили гости в священном сане и духовенство монастыря. За богослужением молились сестры обители, многочисленные прихожане и паломники.

Светлая седмица – первые семь дней празднования Святой Пасхи – от собственно Пасхи до Фоминого Воскресенья. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. Каждый день после Литургии совершается праздничный крестный ход. Восемь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где «времени уже не будет» (Откр. 10:6).

Во время Божественной литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Предстоятель возглавил праздничный крестный ход и окропил верующих святой водой.

В завершении богослужения Блаженнейший Владыка поздравил сестер обители и всех присутствующих с Пасхой.