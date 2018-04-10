Иерусалим: ожидание и схождение Благодатного огня - 2018 (фото "УНИАН-Религии")

В Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи, 7 апреля в 14.16, сошел Благодатный огонь.

Этого чуда в храме ждали более 9 тысяч верующих со всего мира, сообщает "УНИАН-Религии".

В Киево-Печерской лавре Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздал Благодатный огонь тысячам православным верующим, которые пришли на праздничное Пасхальное богослужение.

"УНИАН-Религии".