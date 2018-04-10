Иерусалим: ожидание и схождение Благодатного огня - 2018 (фото "УНИАН-Религии")
В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, 7 апреля в 14.16 сошел Благодатный огонь. Этого чуда в храме ожидали более 9 тысяч верующих со всего мира. Посчастливилось побывать на схождении Благодатного огня в этом году и проекту "УНИАН-Религии". Публикуем фотографии этого важного дня в храме Гроба Господня.
Схождение Благодатного огня / "УНИАН-Религии".
В Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи, 7 апреля в 14.16, сошел Благодатный огонь.
Этого чуда в храме ждали более 9 тысяч верующих со всего мира, сообщает "УНИАН-Религии".
В Киево-Печерской лавре Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздал Благодатный огонь тысячам православным верующим, которые пришли на праздничное Пасхальное богослужение.
"УНИАН-Религии".
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