Как украинцы в Иерусалиме шли Дорогой Скорби с молитвой о мире (фото "УНИАН-Религии")

В Иерусалиме в ночь на Страстную Пятницу верующие Украинской Православной Церкви прошли Дорогой Скорби крестным ходом с молитвой о мире в нашей стране.

Как сообщает "УНИАН-Религии", крестный ход «Дорогой Господа с молитвой об Украине» в этом году возглавлял уникальный образ "Собор новомучеников украинской земли", а первыми шли прихожане захваченных храмов УПЦ.

Крестный ход ночью вошел во Львиные ворота старого города и направился к храму Гроба Господня.

Этот крестный ход особенный тем, что первыми шли представители захваченных храмов УПЦ, которых сейчас насчитывается 47.

Для самих прихожан захваченных храмов УПЦ крестный ход в Иерусалиме – важное событие, ведь большинство из них впервые прибыли на Святую Землю.

Паломники верят, что молитва о мире, возвнесенная на Святой Земле, будет услышана Господом, Который пошлет долгожданные мир, покой и любовь нашей Родине.