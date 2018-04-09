Лукашенко поздравил митрополита Филарета с прошедшим днем рождения и праздником Пасхи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля, в светлый праздник Пасхи, встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

Встреча прошла в Минском епархиальном управлении Белорусской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте Беларусской Православной Церкви.

Александр Лукашенко и митрополит Филарет тепло приветствовали друг друга.

«Сегодня я решил приехать к вам в домовый храм, который очень люблю. Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа, вы это хорошо знаете. Поэтому позвольте мне вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ, пожелать ему добра и счастья», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Республики Беларусь на Рождество традиционно посещает крупные белорусские храмы, а Пасху предпочитает встречать в небольших уединенных церквях. В этот раз местом посещения был выбран домовый храм в честь Собора Белорусских святых. Президент лично поздравил митрополита Филарета с прошедшим днем рождения и светлым праздником Пасхи.

Александр Лукашенко с сыном Николаем и Почетным Патриаршим Экзархом зажгли свечу в домовом храме и обменялись подарками.

Глава государства преподнес в дар митрополиту Филарету пасхальную корзину и пасхальное яйцо, выполненное в технике сожской скани. Митрополит подарил Президенту пасхальное яйцо художественной работы с изображением иконы «Воскресение Христово».