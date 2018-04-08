Митрополит Онуфрий совершил пасхальную вечерню в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
22:02, 08 апреля 2018Православие
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Митрополит Онуфрий совершил вечернее пасхальное богослужение / news.church.ua
Вечером 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил вечернее богослужение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Особенностью великой вечерни в день Пасхи является чтение Святого Евангелия после Входа – выбранного зачала из Евангелия ап. Иоанна о явлении Господа апостолам вечером в день Воскресения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По традиции, в следующие дни Светлой седмицы Предстоятель посетит монастыри Киева, обители и храмы в других епархиях, где совершит праздничные богослужения и поздравит паству с Пасхой Христовой.
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