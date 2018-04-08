Митрополит Онуфрий совершил пасхальную вечерню в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

22:02, 08 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Особенностью великой вечерни в день Пасхи является чтение Святого Евангелия после Входа – выбранного зачала из Евангелия ап. Иоанна о явлении Господа апостолам вечером в день Воскресения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

По традиции, в следующие дни Светлой седмицы Предстоятель посетит монастыри Киева, обители и храмы в других епархиях, где совершит праздничные богослужения и поздравит паству с Пасхой Христовой.

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