Митрополит Онуфрий совершил пасхальную вечерню в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Вечером 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил вечернее богослужение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Особенностью великой вечерни в день Пасхи является чтение Святого Евангелия после Входа – выбранного зачала из Евангелия ап. Иоанна о явлении Господа апостолам вечером в день Воскресения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По традиции, в следующие дни Светлой седмицы Предстоятель посетит монастыри Киева, обители и храмы в других епархиях, где совершит праздничные богослужения и поздравит паству с Пасхой Христовой.