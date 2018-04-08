На Пасху, 8 апреля, в Святогорской лавре открылась пасхальная выставка икон.

Иконы, представленные для обозрения посетителям, предназначены для строящегося в г. Святогорске главного собора святогорского храмового комплекса, сообщается на сайте обители.

Открыл пасхальную выставку православных икон в здании Лаврского музея митрополит Святогорский Арсений.

Его Высокопреосвященство совершил чин освящения икон, после которого произнёс слово к собравшимся на выставку посетителям.

«Мы с вами участвуем при особом событии: мы первые, кто перед этими иконами будет молиться, освящёнными иконами. Они только-только освящены и напитаны благодатью Божией. В чине освящения им испрашивалась и сила чудотворного действия. То есть помощи в скорбях, утоление в болезни, утоление в печали, подание прошениея во благо каждому человеку. Поэтому они уже являются предметом молитвенного поклонения», -отметил настоятель Святогорской лавры.

На сегодняшний день готов так называемый праздничный ряд иконостаса, он представлен на пасхальной выставке. Всего 13 икон, из которых 12 посвящены важнейшим праздникам литургического года, и одна икона посвящена Распятию Господа нашего Иисуса Христа.

Все эти иконы - точные копии икон праздничного ряда иконостаса церкви Илии Пророка в Ярославле, ярославской школы иконописи XVII века.