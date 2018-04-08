Митрополит Онуфрий поздравил с Пасхой детей с особыми потребностями

20:40, 08 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Встреча была подготовлена Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

Его Блаженство поздравил детей, их родителей, волонтеров и представителей городской власти со светлым днем Христова Воскресения, пожелал крепкого здоровья, Господнего благословения, мира и добра, окропил святой водой детей и их пасхальные корзины, вручил праздничные подарки и благословил всех. Дети также поздравили Архипастыря и подарили ему свои творческие работы.

/ news.church.ua

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