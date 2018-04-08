Митрополит Онуфрий поздравил с Пасхой детей с особыми потребностями

В день Светлого Христова Воскресения, 8 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий на территории Киево-Печерской лавры встретился с детьми с особыми потребностями и их родителями.

Встреча была подготовлена Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство поздравил детей, их родителей, волонтеров и представителей городской власти со светлым днем Христова Воскресения, пожелал крепкого здоровья, Господнего благословения, мира и добра, окропил святой водой детей и их пасхальные корзины, вручил праздничные подарки и благословил всех. Дети также поздравили Архипастыря и подарили ему свои творческие работы.