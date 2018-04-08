Тысячи верующих приняли участие в пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре
В ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил пасхальную утреню и торжественную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед началом пасхальной полуношниыі Архипастырь раздал верующим Благодатный Огонь, который был доставлен в Великую Субботу из Иерусалима в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви.
За богослужением молились тысячи верующих Украинской Православной Церкви.
В конце пасхальной утрени митрополит Павел произнес огласительное Слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в нашем государстве.
После заамвонной молитвы на Литургии Предстоятель возглавил освящение артоса.
Пасхальное богослужение посетил Президент Украины Петр Порошенко.
Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры транслировали украинские телеканалы.