Тысячи верующих приняли участие в пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре

В ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил пасхальную утреню и торжественную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед началом пасхальной полуношниыі Архипастырь раздал верующим Благодатный Огонь, который был доставлен в Великую Субботу из Иерусалима в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

За богослужением молились тысячи верующих Украинской Православной Церкви.

В конце пасхальной утрени митрополит Павел произнес огласительное Слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в нашем государстве.

После заамвонной молитвы на Литургии Предстоятель возглавил освящение артоса.

Пасхальное богослужение посетил Президент Украины Петр Порошенко.

Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры транслировали украинские телеканалы.