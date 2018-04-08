Тысячи верующих приняли участие в пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре

14:27, 08 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед началом пасхальной полуношниыі Архипастырь раздал верующим Благодатный Огонь, который был доставлен в Великую Субботу из Иерусалима в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

/ news.church.ua

За богослужением молились тысячи верующих Украинской Православной Церкви.

В конце пасхальной утрени митрополит Павел произнес огласительное Слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста.

/ news.church.ua

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в нашем государстве.

После заамвонной молитвы на Литургии Предстоятель возглавил освящение артоса.

/ news.church.ua

Пасхальное богослужение посетил Президент Украины Петр Порошенко.

/ news.church.ua

Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры транслировали украинские телеканалы.

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