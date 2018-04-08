Митрополит Агафангел поздравил более 300 многодетных семей и вынужденных переселенцев с праздником Воскресения Христова

За несколько часов до начала праздничного Пасхального богослужения, 7 апреля, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил епархиальный Координационный центр по оказанию гуманитарной помощи, где встретился с более 300 семьями вынужденных переселенцев из восточных областей Украины, ветеранами, пнсионерами и нуждающимися одесситами.

Митрополит Агафангел вручил каждой семье Пасхальные подарки - куличи, крашенки и большие продуктовые наборы, а каждый ребенок получил из рук Владыки сладкий подарок. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

"Праздник Пасхи – праздник радости, милосердия, любви, добра, сострадания. Добро и милосердие находят отзывчивый отклик в сердцах людей. Вы ищете утешения у Бога, для Которого все люди – это дети, о которых Он заботится, радуя и утешая. И мы находим это утешение в храмах, где проповедуется мир, созидаются духовные основы. За каждым богослужением мы молимся, чтобы Господь благословил Украину миром", - сказал митрополит Агафангел.

Владыка также отметил, что Церковь "всегда была со своим народом, она всегда переживала его радости и горе, в дни благополучия и в дни лишений".

Митрополит пожелал многодетным семьям и вынужденным переселенцам здоровья, терпения, духовных и телесных сил, "чтобы скорби утихли, чтобы было у вас побольше радости, ваши благие надежды исполнились, а война на юго-востоке в скором времени окончилась, чтобы ваши дети росли крепкими и здоровыми, ведь они - будущее нашей страны и нашей Церкви".

Напомним, что в самом начале Великого поста Владыка обратился к верующим Одесской митрополии с призывом оказать милосердие и помочь нуждающимся. И в дни Святой Четыредесятиницы этот призыв нашел широкий отклик в сердцах верующих, которые собрали гуманитарную помощь и финансовые средства, чтобы помочь нуждающимся.