Скончался настоятель Свято-Успенского мужского монастыря

Умер настоятель Свято-Успенского мужского монастыря, благочинный церквей по Новомосковскому округу священноархимандрит Лавр (Тимохин).

Священнослужитель скончался 6 апреля во время полиелея на всенощном бдении, в канун праздника Благовещения и Великой Субботы, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на сайт Тульской епархии.

Отпевание архимандрита Лавра состоится 9 апреля в Новомосковском Свято-Успенском мужском монастыре по окончании Божественной литургии.

«Да упокоит Господь душу верного раба и служителя своего в селениях праведных, исполняя его полнотой пасхальной радости и сотворит ему вечную память», – говорится на сайте епархии.

Архимандрит Лавр (Тимохин Виктор Алексеевич) родился 3 сентября 1955 года в селе Петрушино Алексинского района Тульской области в семье рабочих. С 1978 иподиаконствовал у епископа Тульского и Белевского Германа (Тимофеева), которым был в 1981 году рукоположен в сан диакона. Окончил Московскую и Киевскую духовные семинарии.

После того как овдовел в 1990 году был пострижен в монашество с наречением имени Лавр – в честь св. мученика Лавра.

С 1990- 1991 г. благочинный церквей Белевского округа. С 1991 по 2005 г. настоятель Иоанно — Предтеченского храма в пос. Епифань, без освобождения от прежнего настоятельства. С 1991 настоятель молитвенного дома в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Новомосковске и благочинный церквей Новомосковского округа, наместник Свято – Введенской - Макариевской пустыни с. Жабынь Белевского района , настоятель Свято-Спасского храма в с. Спасское Новомосковского р-на, настоятель Свято-Казанского храма в с. Гремячее Новомосковского р-на.

В 1995 году стал наместником (с 2011 года - игумен) Свято-Успенского мужского монастыря г. Новомосковска Тульской области.

За свою жизнь многократно удостаивался церковных, государственных и общественных наград. С 2005 года он был попечителем ГОУ ТО «Новомосковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».