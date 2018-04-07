Любите Бога, живите со Христом, - Предстоятель УПЦ поздравил православных украинцев с праздником Пасхи

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил православных украинцев с праздником Светлого Христова Воскресения.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует обращение Предстоятеля Украинской Православной Церкви накануне Пасхи.

Текст поздравления Предстоятеля УПЦ приводим ниже без изменений.

"Христос Воскрес!

Этими священными и вечно живыми словам поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, со светлым праздником Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Святая Церковь праздник Воскресения Христова называет праздником из праздников и торжеством из торжеств.

Святые отцы говорят, что если мы соберем все христианские праздники и сравним их с праздником Воскресения Христова, то Воскресение Христово будет высшим над всеми. Потому, что Воскресение Христово - это праздник победы жизни над смертью.

Господь создал человека и подарил ему самый большой дар - дар Вечной жизни. Из-за грехопадения человека в мир вошла величайшая трагедия человечества - смерть. В Воскресении Христовом жизнь победила смерть. Сын Божий по Своей безграничной любви к человеку пришел на землю, принял на себя нашу человеческую природу, очистил, освятил ее и спас. Через страдания на кресте Господь уничтожил наши грехи. Господь, как человек, умер на кресте, и, как человек, душой сошел в ад. Но с душой Спасителя туда взошло и Его Божество, которое навеки соединилось во Христе с человеческой природой.

Ад не смог устоять перед величием Божественной славы и он отдал всех, кто от века пребывал в аду, но кто на земле жил верой во Христа грядущего. Христос всех воскресил вместе с собой и сделал их первыми небожителями.

Мы сегодня сердечно благодарим Своего Спасителя за тот дар жизни, который Господь принес для всех нас. Но для того, чтобы быть наследником вечной жизни, человек должен прощать ближнего, любить ближнего своего, терпеть ближнего.

Почему это так?

Потому, что если мы не способны прощать ближних, если мы не можем любить ближних и терпеть их, то мы не способны вместить в себе дар Вечной жизни.

Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю со Светлым праздником Воскресения Христова, с Великим днем Пасхи Христовой!

Пусть Бог всех нас благословит! Любите Бога, живите со Христом и тогда все будет у вас хорошо!

Воистину Христос Воскрес!"