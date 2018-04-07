В Украину доставили благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима доставила в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви во главе с управляющим митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием в субботу, 7 апреля, около семи часов вечера.

Благодатный огонь, который сошел сегодня в 14.16 по киевскому времени в Храме Гроба Господня, будет доставлен в Киево-Печерскую лавру. Кроме того, в аэропорту «Борисполь» благодатный огонь раздали представителям епархий УПЦ, которые доставят его во все регионы Украины, сообщает корреспондент "УНИАН-Религии" из Борисполя.

«Делегация Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сегодня приняла участие в схождении Благодатного огня. На греческом языке благодатный огонь означает свет. И засиял свет вечной жизни, и испепелил смерть и грех. Желаю, чтобы свет, который сошел из Гроба Господня, осветил наши сердца и подготовил наши души ко встрече с Господом нашим Иисусом Христом», - рассказал митрополит Антоний.

Из аэропрорта «Борисполь» делегация доставит Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру, где перед началом Божественной литургии его раздаст верующим Блаженнейший митрополит Онуфрий.