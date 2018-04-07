В Украину доставили благодатный огонь

20:25, 07 апреля 2018
Православие
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/ facebook.com

Благодатный огонь, который сошел сегодня в 14.16 по киевскому времени в Храме Гроба Господня, будет доставлен в Киево-Печерскую лавру. Кроме того, в аэропорту «Борисполь» благодатный огонь раздали представителям епархий УПЦ, которые доставят его во все регионы Украины, сообщает корреспондент "УНИАН-Религии" из Борисполя. 

/ facebook.com/church.information.center

«Делегация Украинской Православной Церкви по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сегодня приняла участие в схождении Благодатного огня. На греческом языке благодатный огонь означает свет. И засиял свет вечной жизни, и испепелил смерть и грех. Желаю, чтобы свет, который сошел из Гроба Господня, осветил наши сердца и подготовил наши души ко встрече с Господом нашим Иисусом Христом», - рассказал митрополит Антоний.

/ facebook.com/church.information.center

Из аэропрорта «Борисполь» делегация доставит Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру, где перед началом Божественной литургии его раздаст верующим Блаженнейший митрополит Онуфрий. 

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