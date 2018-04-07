Официальная делегации Украинской Православной Церкви в Иерусалиме встретилась с Патриархом Феофилом

17:37, 07 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Святейший Патриарх Феофил отметил особую роль Предстоятеля Украинской Православной Церкви в преодолении трудностей в религиозной жизни Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы рады принять вашу делегацию сегодня в Святом Граде Иерусалиме, - сказал Патриарх. - Нам всем нужны силы, терпение и молитва - это наше оружие, это сила Святого Духа. Здесь в Иерусалимской Православной Церкви испытывают боль вашего народа и надеются, что проблемы раскола будут преодолении».

Святейший Патриарх Феофил отметил особую роль Предстоятеля Украинской Православной Церкви в преодолении трудностей в религиозной жизни Украины.

«Бог избрал наиболее подходящего человека для тех сложных ситуаций, в которых сегодня находится украинский народ, Украина - Владыку Онуфрия. Пусть у него прежде всего будут силы, чтобы преодолеть раскол, который существует».

/ news.church.ua

Митрополит Антоний поблагодарил Иерусалимского Патриарха за поддержку Украинской Православной Церкви, поместной Церкви украинского народа.

«Украинская Православная Церковь всегда поддерживала народ нашей страны. В это сложное время Она продолжает говорить истину... В СМИ часто звучит мнение, что Украине необходимо прежде всего восстановить единство православного народа. Да, но только на основании православных канонов, а не на верховенстве определенных политических идей», - отметил управляющий делами УПЦ.

Патриарх Феофил разделяя эту позицию, подтвердил: «абсолютная правда то, что вы сказали, владыка» и заверил в постоянных молитвах за украинский народ.

«Мы благодарим вас за теплые слова и благословение Украины. Конечно, мы следим за тем, что происходит (у вас) и всегда молимся на святых местах для христианства - на Голгофе, на месте распятия Христа, у Его Святого Гроба, - молимся о восстановлении православного единства в Украине».

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