Официальная делегации Украинской Православной Церкви в Иерусалиме встретилась с Патриархом Феофилом

В Иерусалиме 6 апреля состоялась встреча официальной делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием с Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

Святейший Патриарх Феофил отметил особую роль Предстоятеля Украинской Православной Церкви в преодолении трудностей в религиозной жизни Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы рады принять вашу делегацию сегодня в Святом Граде Иерусалиме, - сказал Патриарх. - Нам всем нужны силы, терпение и молитва - это наше оружие, это сила Святого Духа. Здесь в Иерусалимской Православной Церкви испытывают боль вашего народа и надеются, что проблемы раскола будут преодолении».

Святейший Патриарх Феофил отметил особую роль Предстоятеля Украинской Православной Церкви в преодолении трудностей в религиозной жизни Украины.

«Бог избрал наиболее подходящего человека для тех сложных ситуаций, в которых сегодня находится украинский народ, Украина - Владыку Онуфрия. Пусть у него прежде всего будут силы, чтобы преодолеть раскол, который существует».

Митрополит Антоний поблагодарил Иерусалимского Патриарха за поддержку Украинской Православной Церкви, поместной Церкви украинского народа.

«Украинская Православная Церковь всегда поддерживала народ нашей страны. В это сложное время Она продолжает говорить истину... В СМИ часто звучит мнение, что Украине необходимо прежде всего восстановить единство православного народа. Да, но только на основании православных канонов, а не на верховенстве определенных политических идей», - отметил управляющий делами УПЦ.

Патриарх Феофил разделяя эту позицию, подтвердил: «абсолютная правда то, что вы сказали, владыка» и заверил в постоянных молитвах за украинский народ.

«Мы благодарим вас за теплые слова и благословение Украины. Конечно, мы следим за тем, что происходит (у вас) и всегда молимся на святых местах для христианства - на Голгофе, на месте распятия Христа, у Его Святого Гроба, - молимся о восстановлении православного единства в Украине».