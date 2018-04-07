Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение Великой Субботы и Благовещения в Киево-Печерской лавре

В Великую Субботу и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди. Архипастырь объяснил верующим значение Великой Субботы и Благовещения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Владыка рассказал о губительном действии греха и призвал выполнять заповеди Христа, Который умер за нас: “Это не Богу нужно, а нам, чтобы сделать нас сильнее”, – подчеркнул Предстоятель.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий по церковной традиции совершил молитву на благословение хлеба и вина. За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Утром в Великую Субботу совершаются часы, изобразительные и вечерня, переходящая в Литургию святителя Василия Великого.

Чтение Апостола за Литургией Великой Субботы как будто завершает погребальный день субботний, и начинает сиять утренняя заря Воскресения, а потому с этого момента и оставляется в храме все, что напоминало бы скорбь предыдущих дней. После Апостола вместо “Аллилуйя” поются стихи 81-го псалма с припевом “Воскресни, Боже…”. В это время великопостные одежды священнослужителей, престола, жертвенника и черная завеса меняются на белые – в знак небесного Света и Славы воскресшего Господа и в напоминание о светлых Ангелах, возвестивших мироносицам о Воскресении Христовом. Евангельское зачало тоже рассказывает о Воскресении Спасителя.