Митрополит Онуфрий возглавил утреню с чином погребения Плащаницы в Киево-Печерской лавре

Накануне Великой Субботы и праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил утреню с чином погребения Плащаницы в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Особенностью службы Великой Субботы в этом году является еще и сочетание ее с богослужебными текстами Благовещения Пресвятой Богородицы – дванадесятого праздника, который всегда празднуется 7 апреля. Об этом сообщает Иоводитель информационно-просветительский отдел УПЦ.

Святая Плащаница – большой прямоугольный плат с изображением тела Спасителя выносится в конце вечерни Великой Пятницы.

Богослужебные тексты утрени Великой Субботы (она может совершаться в Великую Пятницу вечером) посвящены погребению Господа Иосифом Аримафейским и Никодимом. Кроме того, Церковь вспоминает сошествие Спасителя душою в ад для возвещения там победы над смертью, введение разбойника в Рай и воскресение многих праведников, которые начали проповедовать Христа в Иерусалиме. Христианский мир смотрит на Плащаницу с изображением умершего Тела Господа в ожидании Его славного Воскресения.

После великого славословия Предстоятель возглавил крестный ход с Плащаницей под погребальное пение “Святый Боже…”. После отпуста Блаженнейший Владыка, священнослужители и все верующие с благоговением подходили для поклонения Господу перед Его Святой Плащаницей.