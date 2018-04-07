Евангелие на каждый день: 7 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы
02:48, 07 апреля 2018Православие
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Епископ Белогородский Сильвестр рассказывает о значении Великой субботы / news.church.ua
Евангелие начинается с Благовестия Деве Марии и теперь женщины мироносицы слышат благовестие от ангела, которого они увидели на гробе. Что происходит пока Христос лежит во гробе? Какова была миссия Иоанна Крестителя в шеоле?
О значении Великой субботы и ее связи с Благовещением рассказывает ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в рамках медиа-проекта Информационно-просветительского отдела УПЦ «Евангелие на каждый день».
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