Евангелие на каждый день: 7 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы

Евангелие начинается с Благовестия Деве Марии и теперь женщины мироносицы слышат благовестие от ангела, которого они увидели на гробе. Что происходит пока Христос лежит во гробе? Какова была миссия Иоанна Крестителя в шеоле?

О значении Великой субботы и ее связи с Благовещением рассказывает ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в рамках медиа-проекта Информационно-просветительского отдела УПЦ «Евангелие на каждый день».