Евангелие на каждый день: 7 апреля – Великая Пятница Страстной седмицы

02:48, 07 апреля 2018
Православие
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/ news.church.ua

О значении Великой субботы и ее связи с Благовещением рассказывает ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) в рамках медиа-проекта Информационно-просветительского отдела УПЦ «Евангелие на каждый день».

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