У Музея памяти новомучеников и исповедников появился официальный сайт

Музей памяти новомучеников и исповедников Российских, который располагается в Главном здании моковского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, запустил собственный сайт.

Сайт содержит информацию о структуре экспозиции и помогает посетителям выбрать удобный для них способ записаться на экскурсию. Ресурс имеет современный дизайн и удобный интерфейс, а также будет пополняться новыми материалами, сообщает "Православие.ru".

По словам специалиста по организации экскурсионного обслуживанию Свято-Тихоновского университета Андрея Иванова, новый сайт призван рассказать о Музее всем, кто интересуется историей Русской Церкви и новейшей российской историей, - всем, кого подвиг новомучеников не оставляет равнодушным.

«XX век вошёл в историю беспримерными гонениями за веру, из которых Русская Церковь вышла победительницей. Новые мученики и исповедники - это более полутора тысяч имен, и число прославленных в лике святых растёт с каждым годом. Благодаря их подвигу сегодня мы живы надеждой на возрождение нашей Церкви и нашей Родины», - отметил Андрей Иванов.

Музей памяти новомучеников и исповедников Российских открыт в декабре 2017 года. Его экспозиция насчитывает около 100 предметов. В их числе - иконы, личные вещи, связанные с деятельностью духовенства в период гонений, а также архивные и фотодокументы, отражающие богоборческую политику власти и реакцию Церкви на неё.