Запорожский митрополит вручил денежные сертификаты семьям погибших военнослужащих

По доброй традиции, в канун Пасхи, запорожские семьи, потерявшие кормильца в результате военных действий на юго-востоке Украины, получают помощь от Запорожской епархии.

В четверг Страстной седмицы, 5 апреля, после совершенного чина омовения ног, итрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поздравил семьи погибших военнослужащих Запорожской епархии с приближающейся Пасхой Христовой и вручил им денежные сертификаты на покупку продуктов в сети продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Вручая сертификаты, владыка Лука напомнил о том, что сегодняшний день заставляет нас задуматься о душе, о том вечном, которое на самом деле очень близко.

«Ведь вечность – это не то, что будет в далеком будущем. Это то, что всегда рядом с нами, здесь и сейчас. И точкой соприкосновения с вечностью является для нас храм Божий. Горе человека, потерявшего родных, безмерно, но они не уходят от нас навсегда. Их души живут вечно и эту жизнь вечную нам дарит Господь. Церковь же постоянно напоминает человеку о той спасительной жертве, которую принес ради нас Христос, а также о том, что мы никогда не должны забывать о самом главном своем предназначении – жить с Богом, исполнять Его главный нравственный закон – любить друг друга, помогать, сострадать, заботиться, совершать дела милосердия», - сказал митрополит Лука.