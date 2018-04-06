Делегация УПЦ во главе с Управляющим делами митрополитом Антонием прибыла в Иерусалим

Делегация привезет Благодатный огонь из Иерусалима в Украину вечером 7 апреля.

В Великую Пятницу, 6 апреля, делегация УПЦ во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием молилась за уставным утренним богослужением в Троицком соборе Русской Духовной миссии в Иерусалиме, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За богослужением также возносили молитвы духовенство Украинской Православной Церкви и православные верующие, прибывшие на Святую Землю с особой миссией – пройти Крестным ходом “Дорогой Господа с молитвой за Украину”.

Позже состоялась встреча официальной делегации УПЦ и паломников с Иерусалимским Патриархом Феофилом III. После чего священнослужители вместе с прихожанами посетили главную христианскую святыню мира – Храм Воскресения Христова (Гроба Господня).

Официальная делегация УПЦ привезет Благодатный огонь из Иерусалима в Украину вечером 7 апреля. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст святыню в Киево-Печерской Лавре перед началом праздничного Пасхального богослужения.