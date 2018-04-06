Предстоятель УПЦ возглавил вечерню с выносом Плащаницы в Киево-Печерской лавре (видео)

18:23, 06 апреля 2018
Православие
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Предстоятель возглавил вечерню с выносом Плащаницы в Киево-Печерской Лавре / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили архиепископ Пантелеимон, епископ Сильвестр и духовенство монастыря.

После вечерни Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о мужестве Иосифа Аримафейского и Никодима, которые проявили свою любовь к Спасителю, забирая у Пилата Его Тело и этим подвергая себя опасности. Архипастырь подчеркнул, что настоящий героизм заключается в стойкости в вере именно в тяжелые времена для Церкви, и пожелал пастве быть мужественными, несмотря ни на какие трудности.

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