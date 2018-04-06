В Иерусалиме сотни украинцев прошли Дорогой Скорби с молитвой о мире (фоторепортаж)

В Иерусалиме верующие Украинской Православной Церкви прошли Дорогой Скорби многолюдным Крестным ходом с молитвой о мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход «Дорогой Господу с молитвой за Украину» в этом году возглавляла уникальная икона "Собор новомучеников украинской земли", а первыми шли прихожане захваченных храмов УПЦ.

Вечером Великого Четверга, когда во всех православных храмах совершается чтение 12 Евангелий Святых Страстей Господних, сотни верующих Украинской Православной Церкви, прибывшие в Иерусалим, прошли последним путем Спасителя.

«Крестный ход вышел из Гефсимании - места, где Господь в молитве провел последние часы перед арестом и Голгофой. Святой Евангелист Лука упоминает, что во время молитвы Христа в Гефсиманском саду явился ему ангел с небес и укрепил Его. Нуждается в укреплении в вере и наш украинский православный народ», - рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Крестный ход украинских верующих ночью вошел в Львиные ворота старого города и направился к храму Гроба Господня.

«Святые отцы Церкви учат, что Господь особенно склоняется на милость ночным молитвам. Верим, что искренние молитвы людей, которые приехали молиться в Иерусалим не только за себя, но и взяли на себя молитвы за всю нашу многострадальную Украину, будут услышаны», - отметил митрополит.

В этом году традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви имеет особенность, ведь первыми идут представители захваченных храмов УПЦ, которых на сегодня насчитывается 47. К сожалению, даже в эти дни Страстной седмицы произошел еще один захват православного храма в Ровенской области - в селе Птичья. Именно прихожане, у которых отобрали их родные храмы, и выступили с инициативой создать икону с изображением Собора новомучеников земли украинской, рассказал владыка Антоний.

«Сто лет назад митрополит Владимир Богоявленский стал первым епископом, который был убит богоборческой властью - он изображен в центре иконы. Эта икона написана народными иконописцами, которые изобразили новомучеников и исповедников Украинской Православной Церкви, представляющих различные регионы Украины. Жизнью и своей смертью они показали любовь к Богу и принадлежность православной вере», - рассказал управляющий делами УПЦ.

Украинцы прошли последним земным путем Христа с молитвой о восстановлении спокойствия на нашей земле.

«Священномученик Владимир ведет крестным ходом всех новомучеников и исповедников, которые изображении на этой иконе. Происходит соборная молитва нас и тех, кто уже на небе, где они молятся перед престолом Божиим за нашу родину. Верим, что этой соборной молитвой Господь укрепит наш народ в Православии, чтобы глубокая вера стала залогом восстановления мира в сердце каждого человека», - сказал митрополит Антоний.

Для самых прихожан захваченных храмов УПЦ крестный ход в Святом граде - событие чрезвычайно волнующее и ответственное, ведь большинство из них впервые прибыли в Иерусалим.

«Мы уже четыре года просим Матерь Божию и Святого Николая, чтобы они помогли нам отстоять нашу церковь, но знаем, что без Божией воли храм нам не откроется. С радостью, трепетом и слезами мы приехали в Иерусалим, чтобы молиться за мир, за единство, за любовь. Помолимся за нашу Украину, пройдем по тем следам, по которым ходил наш Спаситель, где ходили апостолы и Божия Матерь. С молитвой за мир и любовь в нашей Украине и за единение в святом Православии», - рассказала Мария Фурманец, прихожанка храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Птичья Дубенского района Ровенской области, за который именно в эти дни идет напряженная борьба.

Паломники верят, что молитва за мир во Святом Граде будет услышана Господом, наступит долгожданный покой и единство, а в сердцах украинцев воцарится братская любовь к ближнему.