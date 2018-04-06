Опубликовано расписание телетрансляций Пасхального богослужения и схождение Благодатного Огня

Опубликовано расписание трансляций Пасхального богослужения и схождение Благодатного Огня на украинском телевидении.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви, в ночь с 7 на 8 апреля, праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать:

23.00 – телеканал «Интер»;

23.00 – телеканал «Глас»;

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье 8 мая в 14.00.

Телетрансляция схождение Благодатного Огня будет проходить в Великую Субботу, 7 апреля, начиная с 13.00 на телеканале «Интер».

Сразу после окончания Пасхального богослужения – в воскресенье, 8 апреля, в 3.00 – «Интер» покажет документальный проект собственного производства “Паломничество на Святую Землю”.