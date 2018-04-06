Великая Пятница: день страданий и смерти Иисуса Христа

Время Страстной седмицы особенное в жизни христианина, когда вопрос «Как ты изменился, если за тебя Свою Жизнь отдал Христос?» встает перед нами во всей силе и драматизме.

Как сообщает "ФОМА", Великая пятница - єто день Страданий и Смерти Господа нашего Иисуса Христа.

Богослужение:

Утром: Царские Часы, Изобразительные

Днем: Вечерня и Малое Повечерие

Вечером: Утреня

Утром читаются Царские Часы. Они названы так потому, что на каждом Часе положено свое Апостольское и Евангельское чтения. Мы вновь и вновь молитвенно переживаем все перипетии Суда над Иисусом. Как сказал один человек, «если внимательно прочитать процесс Суда над Иисусом Христом, то можно разувериться в людях».

Почему эти люди, недавно махавшие пальмовыми ветками и постилавшие под ноги ослику, на котором ехал Иисус одежды... теперь требуют Его смерти? Почему Понтий Пилат, этот циничный римский чиновник все же пошел на поводу иудейских старейшин и согласился казнить Иисуса? Почему над Тем, Кто сделал столько добра, творил чудеса, исцелял, ободрял, пробудил надежду на прощение от Бога... зубоскалили и хохотали, каждый норовил ущипнуть, ударить, оскорбить?..

Днем совершается вынос плащаницы. Христос умер около 3 часа дня. Потряслась земля, сокрыло лик свой солнце... лишь люди как ни в чем ни бывало пошли по своим домам к праздничной трапезе Песаха.

Вечерня начинается как обычно. Однако песнопения и тексты, которые мы слышим, кажется, обжигают. По-моему нет в православном богослужении более пронзительных текстов, чем тексты этих дней. Вспоминаю, что когда я посмотрел нашумевший фильм «Страсти Христовы» я поймал себя на мысли: интенсивность переживаний, которые я испытываю на православном богослужении Страстной Пятницы во много раз сильнее, чем я пережил во время фильма. Вся мощь Голливуда, визуального страшного ряда, музыки, спецэффектов... оказывается слабее слов, написанных византийскими подвижниками, оплакивавшими Распятого Спасителя.

В конце Вечерни плащаницу (вышитую икону на которой изображен почивший Христос) поднимают с престола и выносят на середину храма.

Перед плащаницей – как бы Самим Христом все падают ниц. Потом совершается Малое Повечерие, на котором священнослужители читают трогательный канон, называемый в народе: «Плачь Богородицы». Сочиненный св. Симеоном Метафрастом в Х веке этот канон состоит из тропарей, которые передают плачь и скорбь Богоматери, стоящей у Креста, на котором висит Ее Сын.

Вечером совершается Утреня с чином Погребения Плащаницы.