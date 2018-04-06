В Великую Пятницу Митрополит Онуфрий молился за утренним богослужением в Киево-Печерской лавре

11:50, 06 апреля 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Великие часы, совершаемые в Великую Пятницу, упорядочены св. Кириллом, архиепископом Александрийским (V в.). Согласно Уставу, они начинаются в восемь часов утра. На каждом времени, кроме обычного, вводятся два особых псалмы, касающиеся страданий и смерти Господа. Также на каждом часе есть чтение из Ветхого Завета, Апостола и выбранных зачал с каждого Евангелия, которые описывают Крестную смерть Спасителя.

Сегодня, в 14.00 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры будет совершена вечерня с выносом Святой Плащаницы, а в 17.00 состоится утреня с чином ее Погребения. Богослужение возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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