В Голосеевском районе столицы неизвестные ночью подожгли храм УПЦ

Сегодня ночью, 6 апреля, примерно в 0.30 был совершен поджог храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook настоятеля протоиерея Дмитрия Гарчука.

«Кто-то поджег храм. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят!», – написал священник.

По свидетельству настоятеля, пожар успели вовремя потушить, что спасло от больших убытков. Отец Димитрий просит молитв.

Это уже четвертая попытка поджечь храм УПЦ в Киеве в этом году. В ночь на 26 января была попытка поджечь дверь Десятинной церкви в Киеве. В ночь с 9 на 10 марта неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли храм Преображения Господня на Оболони. Церковь сильно пострадала. 14 марта неизвестные совершили поджог на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», который находится в «Бабьем Яру».