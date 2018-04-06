В Голосеевском районе столицы неизвестные ночью подожгли храм УПЦ

12:15, 06 апреля 2018
Православие
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Храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери / news.church.ua

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook настоятеля протоиерея Дмитрия Гарчука.

«Кто-то поджег храм. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят!», – написал священник.

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По свидетельству настоятеля, пожар успели вовремя потушить, что спасло от больших убытков. Отец Димитрий просит молитв.

Это уже четвертая попытка поджечь храм УПЦ в Киеве в этом году. В ночь на 26 января была попытка поджечь дверь Десятинной церкви в Киеве. В ночь с 9 на 10 марта неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли храм Преображения Господня на Оболони. Церковь сильно пострадала. 14 марта неизвестные совершили поджог на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», который находится в «Бабьем Яру».

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